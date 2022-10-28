عطل مفاجئ بـ فيسبوك وواتساب

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تعطلت خدمات فيسبوك ويب وواتساب، وكذلك موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة مفاجئة، بينما عادت خدمات مواقع التواصل للعمل مجددًا بعد دقائق قليلة من العطل.
وسجل موقع الويب downdetector، المعني بمراقبة انقطاع الخدمة على المواقع الشهيرة، ارتفاعًا حادًّا، حيث سجل عدد كبير من الأشخاص وجود مشكلة، بينما لم يذكر الموقع أي تفاصيل عن سبب العطل.
واشتكى مستخدمون للخدمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عطل مفاجئ بموقعي فيسبوك وواتساب.