عقارات الدولة تطرح 25 فرصة استثمارية

تطرح الهيئة العامة لعقارات الدولة 25 فرصة عقارية للاستثمار في 10 مناطق وبمدة إيجارية تصل إلى 30 عاماً، وذلك عبر مزايدةٍ عامة من خلال بوابة فرص https://furas.momra.gov.sa.

فرص استثمارية

وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص العقارية موزعة في كلٍّ من: منطقة الرياض، وتشمل أراضٍ تجارية ذات استخدامات متعددة في أحياء: المحمدية – الغرابي – الملز – الفيصلية، وفرص في منطقة مكة المكرمة، وتشمل أراضٍ تجارية على بعد 1300 متر من المسجد الحرام، وأخرى بحي السلامة شمال مدينة جدة، ومحطة وقود على طريق مكة – جدة السريع، إضافةً إلى فرصٍ بالمنطقة الشرقية، وتشمل محطات وقود بمواقع حيوية بالطرق السريعة وطريق سلطنة عمان الجديد، و أراضٍ لوجستية استثمارية على طريق العقير – سلوى الساحلي، وطريق الدمام بقيق، و مبنى تجاري على طريق الجبيل الظهران بمحافظة القطيف.

آلية التواصل

أما في منطقة المدينة المنورة فتمَّ طرح فرصتين استثماريتين، الأولى أرض تجارية بالقرب من طريق الهجرة – و الثانية أرض تجارية على امتداد طريق الإمام علي بن أبي طالب، أمَّا منطقة جازان فتمَّ طرح مبنى تجاري بمحافظة هروب، و في محافظة رفحاء تمَّ طرح أرض تجارية على طريق الجبيل – عرعر السريع.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمهتمين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بمركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، و حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]