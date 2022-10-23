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مدة إيجارية تصل إلى 30 عاماً

عقارات الدولة تطرح 25 فرصة استثمارية

2022-10-23 الساعة 12:45
عقارات الدولة تطرح 25 فرصة استثمارية
المواطن - الرياض

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تطرح الهيئة العامة لعقارات الدولة 25 فرصة عقارية للاستثمار في 10 مناطق وبمدة إيجارية تصل إلى 30 عاماً، وذلك عبر مزايدةٍ عامة من خلال بوابة فرص https://furas.momra.gov.sa.

فرص استثمارية

وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص العقارية موزعة في كلٍّ من: منطقة الرياض، وتشمل أراضٍ تجارية ذات استخدامات متعددة في أحياء: المحمدية – الغرابي – الملز – الفيصلية، وفرص في منطقة مكة المكرمة، وتشمل أراضٍ تجارية على بعد 1300 متر من المسجد الحرام، وأخرى بحي السلامة شمال مدينة جدة، ومحطة وقود على طريق مكة – جدة السريع، إضافةً إلى فرصٍ بالمنطقة الشرقية، وتشمل محطات وقود بمواقع حيوية بالطرق السريعة وطريق سلطنة عمان الجديد، و أراضٍ لوجستية استثمارية على طريق العقير – سلوى الساحلي، وطريق الدمام بقيق، و مبنى تجاري على طريق الجبيل الظهران بمحافظة القطيف.

آلية التواصل

أما في منطقة المدينة المنورة فتمَّ طرح فرصتين استثماريتين، الأولى أرض تجارية بالقرب من طريق الهجرة – و الثانية أرض تجارية على امتداد طريق الإمام علي بن أبي طالب، أمَّا منطقة جازان فتمَّ طرح مبنى تجاري بمحافظة هروب، و في محافظة رفحاء تمَّ طرح أرض تجارية على طريق الجبيل – عرعر السريع.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمهتمين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بمركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، و حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]

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