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عقوبات جديدة قد تهدد الهلال بسبب كنو

2022-10-09 الساعة 6:45
عقوبات جديدة قد تهدد الهلال بسبب كنو
المواطن - محمد سمعه

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كشف القانوني محمد الدويش عن مفاجأة مدوية تخص قضية النصر ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو. وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت أول مايو الماضي إيقاف نجم الهلال 4 أشهر على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد.

تفاصيل مثيرة

الدويش قال في حسابه بـ “تويتر” : “قلت منذ البداية، إن القضية هي مخالفة توقيع عقدين، وهي من اختصاص لجنة الاحتراف ثم تصبح قضية إنهاء العقد من اختصاص غرفة فض المنازعات، عكسوها فنسوها ونسوا بندهم السادس”.
محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT
وأشار الدويش إلى أنه ينبغي على لجنة الاحتراف باتحاد القدم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد أزرق الرياض واللاعب، بخلاف ما صدر عن غرفة فض المنازعات، مستشهدًا بالبند السادس من بيان اللجنة. وينص البند السادس على ضرورة استكمال غرفة فض المنازعات، للازم وفقًا لاختصاصها، حيث ستباشر اللجنة، إجراءاتها في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة، واتخاذ القرارات بشأنها.
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