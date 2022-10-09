عقوبات جديدة قد تهدد الهلال بسبب كنو

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كشف القانوني محمد الدويش عن مفاجأة مدوية تخص قضية النصر ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو. وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت أول مايو الماضي إيقاف نجم الهلال 4 أشهر على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد.الدويش قال في حسابه بـ “تويتر” : “قلت منذ البداية، إن القضية هي مخالفة توقيع عقدين، وهي من اختصاص لجنة الاحتراف ثم تصبح قضية إنهاء العقد من اختصاص غرفة فض المنازعات، عكسوها فنسوها ونسوا بندهم السادس”.وأشار الدويش إلى أنه ينبغي على لجنة الاحتراف باتحاد القدم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد أزرق الرياض واللاعب، بخلاف ما صدر عن غرفة فض المنازعات، مستشهدًا بالبند السادس من بيان اللجنة. وينص البند السادس على ضرورة استكمال غرفة فض المنازعات، للازم وفقًا لاختصاصها، حيث ستباشر اللجنة، إجراءاتها في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة، واتخاذ القرارات بشأنها.