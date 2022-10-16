عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان !

تسببت واقعة اختفاء قمصان الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قبل مواجهة نادي الطائي أمس، في إثارة جدل كبير في الساحة الرياضية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتكهن البعض بخصم 3 نقاط من حامل اللقب بعدما تقدم الطائي باحتجاج بسبب اللعب بطاقم التدريب.
بيان الطائي
وقال الطائي في بيانه عبر حسابه في “تويتر” : “تأسف إدارة نادي الطائي للتجاوزات الفنية والإدارية التي حدثت في مباراتنا أمام الشقيق الهلال، وهي بلا شك أمور قد تكون مربكة للتنافس العادل بين الفرق، لذلك كانت اللوائح المنظمة للمنافسات وترتيباتها واضحة ومباشرة لقد استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد للفريق الخصم، وليس من ضمن الأطقم المقدمة والمعتمدة من مراقب المباراة، وكذلك رابطة الدوري في بداية الموسم، كذلك تشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه، ومخالفة ذلك ما اعتمده مراقب المباراة، كل هذا وأكثر حدث أمام الجميع، في مباراة منقولة على الهواء مباشرة، إدارة الطائي لن تدخر جهدًا في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوق النادي، وهناك ثقة في المنظومة الرياضية التي تدير المنافسة المحلية، وسنواصل العمل للحفاظ على المكتسبات، التي حققها النادي إن شاء الله”.
عقوبة الهلال
المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني علق على الأمر قائلًا: “الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني فيما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها”.
وتابع القحطاني: ” سيتم لفت نظر أزرق الرياض أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرج عن هذا الإطار”.
واتفق القانوني أحمد الأمير مع رأي المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني قائلًا: ” لا يوجد أي خطأ فني بالمباراة، يستوجب الاحتجاج”.
وأضاف: ” حال تشابه الأطقم لكل من الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم اللقاء، باعتماد الطاقم الرسمي لكل فريق داخل الملعب”.
واضطر الفريق الهلالي إلى الاستعانة بقمصان التدريب السوداء مع لصق أرقام اللاعبين عليها من الخلف وأثناء اللعب تكرر سقوط الأرقام الملصقة على القمصان وظهر النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندري كاريلو لاعبا الفريق بالرقم 9 في إحدى فترات المباراة.