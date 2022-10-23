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غرامتها تصل إلى 50 ألف ريال

عقوبة سوء النية عند إصدار شيك بدون رصيد

2022-10-23 الساعة 7:09
عقوبة سوء النية عند إصدار شيك بدون رصيد
المواطن - الرياض

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أكدت النيابة العامة، أن سوء النية يتوافر في جريمة إصدار شيك ليس مقابلًا للوفاء، وذلك بمجرد علم الساحب مُصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه.

عقوبات الاسترداد

وأوضحت النيابة العامة، في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل من أقدم بسوء نية على استرداد مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وكان ذلك بعد إعطاء الشيك.

وأشار إلى أن العقوبات تتمثل في الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

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