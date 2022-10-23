عقوبتان تهدد حمدالله والاتحاد

يبدو أن تحرك نادي النصر وإرفاقه ملفات خاصة بعقوبات المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل لجنة الاحتراف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يُهدد اللاعب بالإيقاف لمدة أكبر من 4 أشهر بجانب حرمان نادي الاتحاد من قيد الصفقات لـ 3 فترات انتقالات.

📞 سعود الرمان – قانوني:

في قضية حمدالله و #النصر و #الاتحاد ..

إدارة النصر أرفقت قرار العقوبات الصادرة كمستند في القضية ليتم فتح باب المرافعة مجددا بعدما تم إغلاقه من الFIFA ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alrummansaud pic.twitter.com/lBkQokGW6s — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 22, 2022

عقوبة حمدالله

وكان النجم المغربي تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية فسخ عقده مع النصر وانضمامه لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا بتعليق العقوبة مؤقتًا يوم 7 سبتمبر الماضي.

القانوني سعود الرمان قال متحدثًا لبرنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “إدارة النصر أرفقت قرار العقوبات الصادرة كمستند في القضية ليتم فتح باب المرافعة مجددًا بعدما تم إغلاقه من الFIFA، وسيصدر الفيفا قرارًا ربما بإيقاف اللاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر”.

وواصل الرمان: “حرمان الاتحاد من قيد الصفقات الجديدة سيكون وارد في حال قرر الفيفا قرارات وعقوبات جديدة في القضية”.

وهذا يعني أن الاتحاد قد يكون محرومًا من قيد الصفقات الجديدة حتى يناير من عام 2024.