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بعد تحرك النصر لدى الفيفا

عقوبتان تهدد حمدالله والاتحاد

2022-10-23 الساعة 12:26
عقوبتان تهدد حمدالله والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن تحرك نادي النصر وإرفاقه ملفات خاصة بعقوبات المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل لجنة الاحتراف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يُهدد اللاعب بالإيقاف لمدة أكبر من 4 أشهر بجانب حرمان نادي الاتحاد من قيد الصفقات لـ 3 فترات انتقالات.

عقوبة حمدالله

وكان النجم المغربي تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية فسخ عقده مع النصر وانضمامه لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا بتعليق العقوبة مؤقتًا يوم 7 سبتمبر الماضي.

القانوني سعود الرمان قال متحدثًا لبرنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “إدارة النصر أرفقت قرار العقوبات الصادرة كمستند في القضية ليتم فتح باب المرافعة مجددًا بعدما تم إغلاقه من الFIFA، وسيصدر الفيفا قرارًا ربما بإيقاف اللاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر”.

عبدالرزاق حمدالله

وواصل الرمان: “حرمان الاتحاد من قيد الصفقات الجديدة سيكون وارد في حال قرر الفيفا قرارات وعقوبات جديدة في القضية”.

وهذا يعني أن الاتحاد قد يكون محرومًا من قيد الصفقات الجديدة حتى يناير من عام 2024.

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