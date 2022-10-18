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لا وجود لـ نمبر ون

علاء مرسي: درة وحلمي لا يجيدان التمثيل

2022-10-18 الساعة 11:36
علاء مرسي: درة وحلمي لا يجيدان التمثيل
المواطن - متابعة

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في تصريحات أثارت بلبلة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، رأى الفنان المصري علاء مرسي أن هناك كثيرًا من الأسماء الهامة في الوسط الفني المصري لا تجيد التمثيل. وكشف في لقاء تلفزيوني عن وجهة نظره ببعض الفنانين، مستشهداً بالفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد. واعتبر أنهما لا تجيدان التمثيل، وأضاف عليهما الفنانة درة والفنان أحمد حلمي.

لا يوجد نمبر وان:

وشدد على أن هناك نجوما لا يملكون موهبة، موضحاً أن كلامه لا يأتي بغرض الإساءة. وذكر أن محمد رمضان ممثل موهوب، إلا أنه انتقده قائلاً: “دماغه رايحه في حته تانية”. وأكد أن الأستاذ عادل إمام زعيم وفنان، لكنه ليس “نمبر ون”، مشددًا على أنه لا وجود لهذا المصطلح في الوسط الفني، وفق كلامه.

أنا أكثرهم موهبة:

وعن موهبته في التمثيل، اعتبر مرسي نفسه من أعلى الممثلين موهبة، وأشاد بحضور وأداء الفنان خالد النبوي. أما عن أكثر الفنانين الذين يفضل التعاون معهم، فذكر كريم عبد العزيز. ولفت إلى أن المجاملات في الفن سبب كبير في تعطل مسيرته.
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