علاج جديد لـ السرطان

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن إنجاز علمي محتمل لعقار تجريبي أظهر قدرته على منع جين مهم يسبب نمو العديد من السرطانات.

وبحسب الصحيفة فإن العلاج المعروف باسم “OMO-103″، يعمل عن طريق تثبيط جين “MYC”، الذي ينظم الرسائل التي توصي الخلية بالانقسام والنمو المستمر.

أثبت فعاليته

وخلال دراسة أجريت على عشرات المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان الذي يصعب علاجه، أثبت الدواء قدرته على وقف نمو الورم لدى ثمانية مرضى.

ويرى العلماء أن الخلايا الطبيعية تصنع البروتين فقط عندما يحين وقت التكاثر، عكس الخلايا السرطانية التي تنتجها بكميات كبيرة وباستمرار، مما يؤدي إلى “نمو غير متزن”.