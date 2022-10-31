علاج لسرطان الرئة مدته أقل ونتائجه واعدة

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كشفت دراسة جديدة عُرضت مؤخرًا في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام بالإشعاع، إمكانية استخدام العلاج الإشعاعي FLASH في علاج سرطان الثدي بجرعات عالية مختصرة المدة، وتُستخدم هذه الجرعات عادة ضد سرطان العظام.
وأوضحت الدراسة أن بالإمكان خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى النصف لبعض مرضى سرطان الثدي، لتصبح 3 أسابيع، بدلًا من 4 إلى 6 أسابيع.
وفحصت الدراسة بإشراف الدكتور فرانك أ. فيسيني من معهد علاج الأورام في ميتشغان طرقًا مختلفة للعلاج الإشعاعي لمرضى سرطان الثدي الذين خضعوا لاستئصال الورم مؤخرًا، وفقًا لموقع ميديكال نيوز توداي.
وقسّم الباحثون المشاركون إلى مجموعتين، الأولى تلقت العلاج الإشعاعي التقليدي مع دفعة إشعاعية لاحقة، استمرت من 4 إلى 6 أسابيع. وأعطيت المجموعة الثانية عدد أقل من الجرعات العالية؛ واستمر هذا العلاج لمدة 3 أسابيع.
وأوضح الباحثون أن النتائج واعدة، فلم تقتصر على اختصار زمن العلاج، لكن لم يتسبب الأسلوب الجديد في مزيد من الآثار الجانبية مقارنة بالمسار الأطول للعلاج.