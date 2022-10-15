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متجاهلًا الهلال

عمر السومة: النصر بطل دوري روشن

2022-10-15 الساعة 12:11
عمر السومة: النصر بطل دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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توقع النجم السوري عمر السومة، لاعب نادي العربي القطري، فوز نادي النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الحالي. وقال السومة عبر تطبيق “تويتش”: “أصفر الرياض سيكون بطل الدوري السعودي بالموسم الحالي”. كما واصل السومة قائلًا: “بالنسبة لمونديال قطر أتوقع فوز منتخب فرنسا أو منتخب البرازيل باللقب”.

كيف يتصدر النصر ؟

نادي النصر يمكنه خطف صدارة دوري روشن، في حال فاز على نادي الفيحاء في الجولة الثامنة بفارق هدفين مع خسارة الشباب أمام الخليج من أجل التواجد في المركز الأول بفارق الأهداف عن الليث. فوز الليث غدًا سيجعله يصل للنقطة رقم 22 نقطة في الصدارة، وفوز النصر على الفيحاء بعد غد لن يُضيف الجديد لأصفر الرياض حيث سيظل في الوصافة. وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي. وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها. ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين في المركز الخامس عشر، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.
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