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تهدف للحد من السرعة

عيون القطط ابتكار سعودي لتقليل الحوادث

2022-10-24 الساعة 1:34
عيون القطط ابتكار سعودي لتقليل الحوادث
المواطن - الرياض

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تمكن خمسة طلاب من قسم كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، من تطوير عيون القطط الذكية للحد من تجاوز السرعة وتقليل الحوادث المرورية، والطلاب هم: (حسان مرجي السلمي، سلطان طلعت الزنبقي، رائد عذال العنزي، فيصل محمد سباع، محمد عادل الحربي).

نموذج مصغر

وأوضح الطلاب أنهم صمموا نموذجًا اعتمدوا في تصميمه على استخدام بعض البرامج الهندسية لإنشاء نموذج مصغر، وتم طلب براءة اختراع لحفظ الملكية الفكرية للابتكار، حيث إنهم قاموا بشرح وتوضيح الفكرة في المسابقة الدولية وتم إبداء الإعجاب بها من قبل لجنة التحكيم بمعرض وارسو الدولي المقام في بولندا.

عواكس العيون

ويستهدف المشروع تنبيه السائق عند تجاوزه سرعة الطريق لتفادي المخالفات المرورية بسبب تجاوز السرعة الخطأ، كما أنه يعمل أيضًا على تقليل استهلاك الطاقة والتلوث الضوئي بالطرق غير المزدحمة بالسيارات بإضافة مستشعر حركة متناسب مع حجم عيون القطط لتشغيل الإنارة عند مرور السيارات بالطريق والتقليل من المخالفات المرورية بتحديد سرعة الطريق عبر تغيير عواكس عيون القطط بلون محدد على طول الطريق حسب سرعته.

تنبيه السائق

ويعد الهدف الأساسي من ابتكارهم هو إبلاغ السائق عند تجاوزه سرعة الطريق بإضافة مستشعر بعيون القطط يساعد على تنبيه السائق عند تجاوزه السرعة المحددة بتغيير لون عيون القطط، حيث تم تقديم فكرة المشروع كحل يساعد على التقليل من مخاطر الحوادث المرورية بإضافة المهام المذكورة في عيون القطط حيث يسعى ابتكارهم لرفع جودة الطريق، كما شارك الطلاب بِابتكارهم تطوير عيون القطط بمعرض وارسو الدولي في بولندا وحصلوا على ميدالية برونزية دولية بين 300 اختراع مشارك من 25 دولة.

وعبر الطلاب عن شكرهم لمنسوبي كلية الهندسة برابغ بجامعة الملك عبدالعزيز ومركز الموهبة والابداع بعمادة شؤون الطلاب بجدة للدعم المتواصل وتسهيل المشاركة في المعرض وعرض الابتكارات الناشئة وتبني بيئة الابتكار لتحقيق الأهداف المستدامة بسواعد أبناء وبنات الوطن.

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