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لتدريب 10 فرق تدريبية و34 فريق استجابة

غداً.. انطلاق البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة

2022-10-09 الساعة 11:30
غداً.. انطلاق البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة
المواطن - واس

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تطلق وزارة الصحة غداً الاثنين البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة في مدينة الرياض؛ لإعداد 42 مدربًا وطنيًا معتمداً من قبل الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج تدريب 10 فرق تدريبية و 34 فريق استجابة سريعة, إضافة إلى 36 مدربًا من المملكة, و 210 أعضاء في فرق الاستجابة السريعة, ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

التأهب الصحي

ويأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الصحة على استمرارية رفع الاستجابة السريعة، والتأهب الصحي في أعلى مستوياته في حال حدوث الأوبئة والجوائح، حيث سيقام على هامش البرنامج محاضرات وورش عمل والتدريب المحاكي للواقع يشمل تغطية جميع التجمعات الصحية بفرق الاستجابة السريعة. يُذكر أن إطلاق هذا البرنامج يأتي نظراً لترشيح المملكة ضمن ثلاث دول وقع الاختيار عليها لبدء البرنامج بهدف رفع جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حزم تدريبية أعدت من قبل منظمة الصحة العالمية.
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