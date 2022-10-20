غدًا.. انطلاقة فوق الخيال لموسم الرياض 2022

تنطلق غدًا الجمعة 21 أكتوبر، فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضم عرضًا عالميًا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية للفنانة ANNE-MARIE، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.

وتصاحب انطلاق فعاليات الموسم غدًا في “رياض فايبز”، مجموعة من الألعاب النارية، التي ستضيئ أنحاء العاصمة، إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 يوم فعالية بالموسم.

عروض عالمية وألعاب نارية

ويضم حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًا لجميع مناطقه الخمس عشرة، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الرقص على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.

وكانت تذاكر حفل الافتتاح قد نفدت بعد دقائق من طرحها في الأيام الماضية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير بالموسم، ومدى الإقبال على فعالياته، التي تشمل مختلف الجوانب الترفيهية المحلية والعالمية.

أحدث المعايير العالمية

وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية، وأدوات الرفاهية فعاليات موسم الرياض 2022، منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.

وتتميز مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.