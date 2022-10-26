غدًا.. انطلاق منافسات دورة الألعاب السعودية 2022

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تنطلق غداً، منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022.

وتهدف الألعاب السعودية في نسختها الأولى إلى الارتقاء بالقطاع الرياضي بكل مكوناته، وتعزيزه بالطاقات والمواهب التي تساعد على توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية في المجتمع، واكتشاف جيل جديد من رياضيي النخبة، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية التنظيمية، والنهوض بالبنية التحتية الرياضية استعداداً لاستضافة بطولات عالمية.

رؤية المملكة 2030

وتُعد الألعاب السعودية أحد أهم المبادرات الرياضية الشاملة والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي سيكون لها تأثير نوعي ومستدام على القطاع الرياضي وفئة الشباب في المملكة، التي لن يتوقف تأثيرها عند حد التنافس الرياضي فحسب، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى، ويشكل النجاح التنظيمي لهذا الحدث الكبير، مصدر فخر للمملكة وللكوادر الوطنية التي تتولى عملية التنظيم.

وأسهمت الألعاب السعودية في تطوير 20 منشأة رياضية في الرياض لاستضافة المنافسات، وتعزيز مشاركة المحتوى السعودي عبر الفرص التي أتاحتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما فتحت الألعاب السعودية المجال أمام الأندية لتوسيع قاعدة رياضاتها بإضافة ألعاب جديدة، علاوة على إنشاء اتحادات لإدارة أنشطة وخطط هذه الرياضات الجديدة.

ويتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب السعودية ضمن 45 لعبة رياضية وهي: كرة اليد وكرة قدم الصالات، والجودو والمصارعة والتايكوندو والكاراتيه والجوجيتسو، والإسكواش، والجمباز والسهام والملاكمة التايلاندية والملاكمة، والبولينج والسباحة والتجديف الداخلي وكرة الطاولة والريشة الطائرة والسباق الثلاثي والكرة الطائرة وكرة السلة، وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة، والتزلج اللوحي والبادل والبلوت والشطرنج والهجن والفروسية وكرة السلة 3X3، وكرة الطائرة الشاطئية والتسلق الرياضي، والدراجات والجولف وببجي موبايل، والبلياردو والتنس والكارتنج والملاحة الشراعية والرماية، وكرة الهدف وكرة الطاولة البارالمبية ورفع الأثقال البارالمبية وكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى لذوي الإعاقة.

أكبر حدث رياضي

وتقام منافسات الدورة في 20 موقعاً في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف منافسات الدورة ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وجامعة الملك سعود، ونادي الرياض، ونادي النصر، ونادي الهلال، ومركز أركان الرياضي، ومنطقة المشجعين، و”بادل إن”، وبوليفارد الرياض، ومركز بلاك دايموند، ونادي الرياض للجولف، ميدان ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية السعودية “شماس”، ونادي الجبيل للرياضات البحرية، والاتحاد السعودي للتنس، وميدان رماح للهجن، وميدان الرماية بالأمن العام، ونادي الفروسية في الجنادرية، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق بالإمارة.

كما أُنشِئت منطقة للمشجعين في النخيل مول على مساحة أكثر من 14400 قدم مربع، وتتسع لأكثر من 3000 شخص وتضم 7 مناطق لمختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب منافسات 3 رياضات التي ستفتتح أبوابها للجمهور غداً وحتى 7 نوفمبر المقبل، وتستقبل زوارها يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

وسيحظى زوار منطقة المشجعين لدورة الألعاب السعودية بتجربة رياضية وترفيهية لا تنسى، وفرصة فريدة للاحتفال بالنسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وذلك مقابل 20 ريال فقط خلال أيام الأسبوع، و70 ريال خلال يومي الخميس والجمعة.

وستكون الجماهير على موعد مع حفل افتتاح مبهر سيستضيفه ملعب الملك فهد الدولي مساء الجمعة المقبل، حيث سيمزج الحفل بين القدرات البشرية والإمكانات التقنية؛ لخلق حالة من الإبهار البصري للجمهور والمشاهدين خلف شاشات التلفزيون، حيث ستمتزج كل العناصر بشكل يعبّر عن أهداف الدورة، بالإضافة إلى عرض موسيقي.

يُذكر أن منافسات كرة السلة للرجال ضمن الألعاب السعودية، أقيمت قبل أسبوع من انطلاق المنافسات رسمياً، نظراً لارتباط المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال بارتباطات خارجية في الفترة المقبلة، كما انطلقت مساء أمس منافسات كرة قدم الصالات.