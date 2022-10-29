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بتغيير مواعيد الاصطفاف

غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي

2022-10-29 الساعة 2:27
غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي
المواطن - الرياض

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تبدأ الإدارات التعليمية في مناطق المملكة، غدًا الأحد، تطبيق التقويم الشتوي للعام الدراسي الحالي 1444.

تعليم الرياض

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن الاصطفاف بالطابور الصباحي يبدأ في تمام الساعة الـ06:45 صباحًا، وبذلك تكون بداية الحصة الأولى الساعة الـ07.00 صباحًا.

الخرج ونجران

فيما تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

ودعت الإدارة مديري المدارس إلى اعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.00، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحاً.

بينما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، فجعلت الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

وشددت على الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.

التطبيق في الليث

يذكر أن هناك مدارس اعتمدت تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1444هـ، وكان من أبرزها تعليم الليث.

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