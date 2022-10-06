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بإقامة 3 مباريات

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

2022-10-06 الساعة 1:44
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات في ختام الجولة. المباراة الأولى ستكون بين فريقي أبها والنصر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. اللقاء الثاني بين فريقي الاتحاد والفتح في تمام التاسعة مساءً على ملعب الجوهرة المشعة. اللقاء الثالث بين العدالة والفيحاء في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

نتائج الجولة الخامسة:

وكانت الجولة الخامسة بدأت السبت الماضي بفوز الرائد على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفوز ضمك على الطائي بهدفين دون رد، بينما فاز الخليج على الباطن بهدف دون رد، وتعادل الوحدة مع الاتفاق بهدف لكل فريق. وفي مباريات الأحد الماضي، فاز التعاون على الهلال بثنائية لهدف، فاز الشباب على الفيحاء بثنائية لهدف، النصر تعادل مع الاتحاد بدون أهداف، الفتح هزم أبها بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري روشن:

الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا والتعاون رابعًا ولكل منهما 11 نقطة، النصر خامسًا وضمك سادسًا ولكل منهما 10 نقاط. الرائد سابعًا والطائي ثامنًا ويملكان 9 نقاط والفتح تاسعًا برصيد ست نقاط والاتفاق عاشرًا برصيد خمس نقاط، الوحدة في المركز الـ11 والخليج في المركز الـ12 وأبها في المركز الـ13 ولكل منهم 4 نقاط. الفيحاء في المركز الـ14 في دوري روشن برصيد نقطتين، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن بالمركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.
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