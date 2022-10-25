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استعادة حوالي 3.9 مليون م2

غرامات ضد المعتدين على المنشآت العامة

2022-10-25 الساعة 1:05
غرامات ضد المعتدين على المنشآت العامة
المواطن - الرياض

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استمراراً لجهودها في الحفاظ على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، وتحسين المشهد البصري، وإلزام المقاولين بتنظيف المواقع الإنشائية من آثار مخلَّفات البناء، تواصل أمانات المناطق مساعيها في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتنفيذ ما قرارات الدولة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

الحبس سنتين

وأعلنت النيابة العامة، من خلال نظام حماية المرافق العامة، حظر تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمُد قطعها أو تعطيلها، وأن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، ونشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في الصحيفة المحلية أو أي وسيلة أخرى.

جهود حثيثة

وأسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية عن استعادة أكثر من 3.9 مليون م2 من الأراضي الحكومية، خلال الشهور الـ3 الماضية، في نطاق 6 بلديات فرعية، واستعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، أكثر من 2 مليون و700 ألف م2 من الأراضي الحكومية،

وأوضحت الأمانة في تقرير إحصائي أنه تم في الأشهر الثلاثة الماضية، استعادة ما مجموعه 2 مليون و728 ألف و838م2 من الأراضي في عدد من محافظات ومدن منطقة عسير.

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