Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
تطبيق الإجراءات بحقهم

غرامات لـ14 مخالفًا بسبب الصيد بأماكن محظورة

2022-10-22 الساعة 5:30
غرامات لـ14 مخالفًا بسبب الصيد بأماكن محظورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا لمخالفتهم نظام البيئة بدخول منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، وبندقية رش من نوع (شوزن)، و(111) ذخيرة، و(32) شبك صيد، و(9) طيور مصيدة، و(5) أجهزة جذب طيور، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

غرامات:

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

أرقام البلاغات:

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه