غرفة الرياض تعلن عن وظائف للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف، عن توفر وظائف (رجال / نساء) في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والنعيرية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- حاضنة أطفال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– العمل فترة مسائية.
– مراقبة الطفل.
– تحمل المسؤولية الكاملة أثناء العمل.
– التعامل المرح مع الأطفال.
2- محامي (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– كتابة لوائح ومذكرات ومتابعة القضايا في مختلف المحاكم السعودية.
3- أخصائي التسويق الإلكتروني (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– إدارة موقع الشركة بجميع فروعه بالإضافة لمتابعة عرض المحتوى والرد على المتابعين.
4- مُستشار قانوني (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم الشرعية).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– كتابة اللوائح والمذكرات ومتابعة القضايا بمختلف الدرجات.
5- محاسب عام (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
6- مُمثل مركز الاتصال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– الرد على المكالمات والرد على وسائل التواصل الاجتماعي.
7- أخصائي موارد بشرية (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
8- كاشير (النعيرية):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
9- مسؤول تسويق (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال).
– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.
10- أخصائي تسويق (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق).
– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.
11- فني صيانة وتشغيل (الرياض):
– الثانوية الصناعية.
– خبره لا تقل عن سنة في مجال صيانة أجهزة الصراف الآلي.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
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