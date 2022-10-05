غيابات التعاون تربك شاموسكا

أربكت غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حسابات المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا قبل مواجهة الوحدة المقبلة.
شاموسكا يسعى لتجهيز البدلاء
وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي فلافيو وعبدالملك العييري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابهما عن الملاعب لفترة طويلة، ما أربك شاموسكا، خاصة أنه يعتمد عليهما.
وبدأ شاموسكافي تجهيز اللاعبين البدلاء خلال الحصة التدريبية بالأمس، ولكنه لم يحدد الثنائي الذي سيعوض غيابهما، ويأمل في مواصلة الظهور بشكل مميز وتجنب الخسارة في دوري روشن السعودي، حتى تدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.
التعاون يستعد للوحدة
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.