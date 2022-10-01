غياب رومارينيو عن مواجهة النصر

رومارينيو يغيب:

الإصابات تضرب الاتحاد:

تأكد غياب اللاعب البرازيلي رومارينيو عن فريقه الاتحاد في مباراة النصر غدًا الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وكانت الجماهير تداولت صورة للنجم البرازيلي وهو متواجد بتدريبات الاتحاد، حيث اعتقد الكثيرون منهم أنه جاهز لمواجهة النصر، لكن الإعلامي محمد المرحبي المقرب من الاتحاد أكد على أن اللاعب البرازيلي وزميله الأنجولي هيلدر كوستا لم يشاركا في التدريبات الجماعية للاتحاد أمس بسبب الإصابة، مما يعني غيابهما عن مواجهة النصر.يذكر أن اللاعب البرازيلي كان أُصيب في مباراة الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ4 من دوري روشن للمحترفين منتصف سبتمبر الماضي.وكان الإعلامي وليد الفراج تحدث عن الإصابات التي يُعاني منها الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نادي النصر. وقال الفراج في حلقة أمس الجمعة في برنامجه “أكشن مع وليد”: “كان الله في عون العميد حتى أنمار الحائلي رئيس النادي مصاب، أخبرني بمعاناته من تمزق في الدرجة الثالثة”.