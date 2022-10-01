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لا يزال يعاني من الإصابة

غياب رومارينيو عن مواجهة النصر

2022-10-01 الساعة 12:06
غياب رومارينيو عن مواجهة النصر
المواطن - محمد سمعه

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تأكد غياب اللاعب البرازيلي رومارينيو عن فريقه الاتحاد في مباراة النصر غدًا الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رومارينيو يغيب:

وكانت الجماهير تداولت صورة للنجم البرازيلي وهو متواجد بتدريبات الاتحاد، حيث اعتقد الكثيرون منهم أنه جاهز لمواجهة النصر، لكن الإعلامي محمد المرحبي المقرب من الاتحاد أكد على أن اللاعب البرازيلي وزميله الأنجولي هيلدر كوستا لم يشاركا في التدريبات الجماعية للاتحاد أمس بسبب الإصابة، مما يعني غيابهما عن مواجهة النصر.
رومارينيو
رومارينيو – المصدر spl
يذكر أن اللاعب البرازيلي كان أُصيب في مباراة الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ4 من دوري روشن للمحترفين منتصف سبتمبر الماضي.

الإصابات تضرب الاتحاد:

وكان الإعلامي وليد الفراج تحدث عن الإصابات التي يُعاني منها الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نادي النصر. وقال الفراج في حلقة أمس الجمعة في برنامجه “أكشن مع وليد”: “كان الله في عون العميد حتى أنمار الحائلي رئيس النادي مصاب، أخبرني بمعاناته من تمزق في الدرجة الثالثة”.
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