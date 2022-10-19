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استنكار شديد لأخذهم للمونديال

فؤاد أنور: اللاعبون يقضون أوقاتهم بالاستراحات حتى الفجر

2022-10-19 الساعة 6:43
فؤاد أنور: اللاعبون يقضون أوقاتهم بالاستراحات حتى الفجر
المواطن - الرياض

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كشف فؤاد أنور لاعب نادي الشباب السابق، عن أن هناك لاعبين يقضون أوقاتهم حتى الفجر في “الاستراحات”، ما يؤثر على لياقتهم ومجهودهم.

استنكار

وقال أنور خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه يرى لاعبين يقضون أوقاتهم في الاستراحات حتى الساعة 4 فجرًا، متسائلًا: “كيف تريدون أن يلعبوا في المونديال وتأخذوهم 5 أيام؟”.

اللعب بالمنتخب

وأضاف “هذا واقعنا ولا اتجنى على بعض اللاعبين الذين أراهم يقضون الوقت في الاستراحات حتى الثالثة والرابعة فجرًا ويلعبون في المنتخب”، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يعدون لاعبين لكرة القدم.
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