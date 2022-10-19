فؤاد أنور: اللاعبون يقضون أوقاتهم بالاستراحات حتى الفجر

فيديو | فؤاد أنور: اللاعبون السعوديون يقضون أوقاتهم حتى الفجر في "الاستراحات"#المنتصف pic.twitter.com/8I0HuKdvHI — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 18, 2022

استنكار

اللعب بالمنتخب

كشف فؤاد أنور لاعب نادي الشباب السابق، عن أن هناك لاعبين يقضون أوقاتهم حتى الفجر في “الاستراحات”، ما يؤثر على لياقتهم ومجهودهم.وقال أنور خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه يرى لاعبين يقضون أوقاتهم في الاستراحات حتى الساعة 4 فجرًا، متسائلًا: “كيف تريدون أن يلعبوا في المونديال وتأخذوهم 5 أيام؟”.وأضاف “هذا واقعنا ولا اتجنى على بعض اللاعبين الذين أراهم يقضون الوقت في الاستراحات حتى الثالثة والرابعة فجرًا ويلعبون في المنتخب”، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يعدون لاعبين لكرة القدم.