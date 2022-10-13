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فؤاد أنور صاحب أول هدف للأخضر بالمونديال

2022-10-13 الساعة 6:44
فؤاد أنور صاحب أول هدف للأخضر بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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يُعد النجم فؤاد أنور واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك في نهائيات كأس العالم.  

فيفا يهنئ فؤاد أنور

وهنأ حساب كأس العالم فيفا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، النجم السعودي بيوم ميلاده، وقال: “أول هدف للأخضر في منافسات المونديال كان بتوقيعه.. كل عام وأسطورة الشباب فؤاد أنور بخير في يوم ميلاده الـ50”. وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، حيث أشادوا بمستوى فؤاد أنور اللافت في مونديال 1994، وأكدوا أنه من أبرز نجوم الأخضر في هذه النسخة مع سعيد العويران، وحرصوا على تهنئته بيوم ميلاده.  
فؤاد أنور
أنور مع المنتخب

مسيرة من التألق

وسجل فؤاد أنور أول أهداف السعودية في كأس العالم 1994 أمام هولندا في المباراة التي خسرها الأخضر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحرز رأسية أخرى في شباك المغرب بالجولة الثانية، ليقود المنتخب للفوز بنتيجة 2/1. كما أنه لعب في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد أتالانتا 1996″، ونجح في التسجيل أمام فرنسا، في المباراة التي خسرها الأخضر بنتيجة 2/1، ليكون اللاعب السعودي الوحيد الذي تمكن من هز الشباك بالمونديال والأولمبياد.
فؤاد أنور
أنور مع المنتخب
وشارك فؤاد أنور مع النصر في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2000، وسجل أول أهداف فريقه بتسديدة صاروخية، وانتهت المباراة بفوز الأصفر بنتيجة 4/3، وتوج مع العالمي بـ11 بطولة محلية وقارية. وكان أنور من الركائز الأساسية في تشكيلة الشباب التي توجت بلقب الدوري السعودي 3 مرات على التوالي خلال الفترة من 1991 وحتى 1993، كما توج مع الأخضر بلقبي كأس الخليج 1994 وكأس الأمم الآسيوية 1996.
فؤاد أنور - النصر وريال مدريد 2000
أنور في مونديال الأندية 2000
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