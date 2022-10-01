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يتغلبون على الأمراض المعدية

فائدة غير متوقعة لأصحاب الوزن الزائد

2022-10-01 الساعة 9:28
فائدة غير متوقعة لأصحاب الوزن الزائد
المواطن-متابعة

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على الرغم من الأضرار الكثيرة التي يسببها الوزن الزائد أو التي يعاني منها مرضى السمنة، الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بالسكري وأمراض القلب وغيرها، إلا أن إحدى الدراسات كشفت فائدة غير متوقعة للسمنة.

الوزن الزائد

وقال الدكتور فلاديمير خافينسون أخصائي أمراض الشيخوخة، في برنامج تلفزيوني، إنه في بعض الحالات يكون الوزن الزائد مفيدًا للشخص.

العدوى المرضية 

واستشهد خافنسون وزميلته الدكتورة تاتايانا تروفيموفا، بنتائج الدراسات العلمية التي أجريت في الولايات المتحدة، والتي أوضحت بأن الوزن الزائد يساعد على مقاومة العدوى المرضية والالتهابات.   وبينت التجارب التي أجريت، أن الأشخاص الذين يعانون من بعض الكيلوغرامات الزائدة كانوا يتغلبون على الأمراض المعدية أفضل من الآخرين.

الأمراض المعدية 

وأشارت تروفيموفا، إلى أن المرضى الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منهكًا، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية”. بدوره أضاف، خافينسون، “اتضح أن للوزن الزائد وظيفة وقائية في حالة انتشار عدوى فيروسية أو بكتيرية”. كما نوه الخبيران، إلى أن قفزات الوزن المستمرة تؤثر سلبًا في الحالة الصحية للإنسان. لذلك يجب الحفاظ على الوزن مستقرًا.
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