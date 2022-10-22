فاجن: ندعو الحوثيين لوقف هجماتهم فورًا

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دعا السفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاجن، ميليشيا الحوثي لوقف هجماتهم فورًا.
وقال السفير بحسب العربية: ندين هجوم الحوثي على ميناء الضبة.
واعترفت ميليشيات الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بطائرتين مسيرتين، بحسب ما أعلنت قناة العربية.
بدوره قال وزير إعلام اليمن معمر الإرياني: ندين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لميناء الضبة بمحافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن الميليشيا الإرهابية حاولت استهداف ميناء الضبة بمسيرتين إيرانيتين.
وكانت مصادر يمنية أعلنت وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على ساحل ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا بحضرموت.
وجاء ذلك مع قرب رسو باخرة لتحميل شحنة نفط خام من الميناء، وقد سمع صوت الانفجار بمدينة الشحر وشحير وبعض المدن المجاورة.
يذكر أن الميليشيا الإرهابية كانت قد هددت مؤخرًا بمنع تصدير النفط من الميناء.