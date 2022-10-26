Icon

ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بعدما رزق مولوده الأول

فارس كرم يغالب دموع الفرح

2022-10-26 الساعة 3:02
فارس كرم يغالب دموع الفرح
المواطن - متابعة

أعرب الفنان فارس كرم عن سعادته البالغة برؤية مولوده الثاني الذي أطلق عليه اسم “كرم”.

ونشر فارس كرم فيديو يكشف ردة فعله عقب رؤية ابنه، إذ ظهر متأثرًا ولم يتمالك دموعه وذلك نظرًا لتواجده في المكسيك لارتباطه بحفلات غنائية هناك.

وعلق فارس كرم على الفيديو عبر حسابه بموقع تويتر كاتبًا: “ما أعظم نعمتك يا رب، رجّعتلي اسم كرم على بيتي”.

وكان فارس كرم قد رُزق بابنته الأولى مريم في شهر يوليو من عام 2021 الماضي.

زواج فارس كرم:

وتزوج فارس كرم عام 2020 من فتاة تربطه بعائلتها صداقة منذ الطفولة، تُدعى هبة عزيز، واقتصر حضور حفل الزفاف على العائلتين، بسبب ظروف جائحة كورونا، وأقيمت مراسم الزفاف في كنيسة البلدة.

التحقيق مع فارس:

على جانب آخر، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أمرًا باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه، وذلك على خلفية دعوى السب والقذف التي تقدمت بها الفنانة مريام فارس في حقه.

خلاف فارس ومريام:

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي على إثر شجار بين مريام فارس وفارس كرم، بسب حفلهما معًا في موسم جدة، بعد رفض الأخير وضع صورتها على الملصق الدعائي للحفل بحجم أكبر من صورته، وتم إلغاء الحفل لاحقًا وتطور الخلاف بينهما ووصل إلى حد التراشق بالألفاظ.

بدورها أعربت مريام فارس عن استيائها من تصريحات فارس كرم، وقالت في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: “أنا سمعت حديثه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة عيب، ولم أتوقع ما قاله لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل، وردوا أنه عارف وحزنت أكثر، فبدلًا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

تصريحات مريام فارس أزعجت فارس كرم مجددًا ليرد عليها عبر حسابه بتويتر كاتبًا: بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح… صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

السوق
أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون
السعودية اليوم

أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة نيوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نيوم

حصاد اليوم
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

السعودية اليوم
دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية
العالم

دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية

العالم
المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...
السعودية اليوم

المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري

السعودية اليوم
زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...
السوق

زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه