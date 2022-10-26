فارس كرم يغالب دموع الفرح

أعرب الفنان فارس كرم عن سعادته البالغة برؤية مولوده الثاني الذي أطلق عليه اسم “كرم”.

ما أعظم نعمتك يا رب 🙏🏽 رجّعتلي اسم كرم على بيتي ♥️👶 #كرم pic.twitter.com/BhxSM3Rl3D — Fares Karam (@fareskaram) October 25, 2022

ونشر فارس كرم فيديو يكشف ردة فعله عقب رؤية ابنه، إذ ظهر متأثرًا ولم يتمالك دموعه وذلك نظرًا لتواجده في المكسيك لارتباطه بحفلات غنائية هناك.

وعلق فارس كرم على الفيديو عبر حسابه بموقع تويتر كاتبًا: “ما أعظم نعمتك يا رب، رجّعتلي اسم كرم على بيتي”.

وكان فارس كرم قد رُزق بابنته الأولى مريم في شهر يوليو من عام 2021 الماضي.

زواج فارس كرم:

وتزوج فارس كرم عام 2020 من فتاة تربطه بعائلتها صداقة منذ الطفولة، تُدعى هبة عزيز، واقتصر حضور حفل الزفاف على العائلتين، بسبب ظروف جائحة كورونا، وأقيمت مراسم الزفاف في كنيسة البلدة.

التحقيق مع فارس:

على جانب آخر، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أمرًا باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه، وذلك على خلفية دعوى السب والقذف التي تقدمت بها الفنانة مريام فارس في حقه.

خلاف فارس ومريام:

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي على إثر شجار بين مريام فارس وفارس كرم، بسب حفلهما معًا في موسم جدة، بعد رفض الأخير وضع صورتها على الملصق الدعائي للحفل بحجم أكبر من صورته، وتم إلغاء الحفل لاحقًا وتطور الخلاف بينهما ووصل إلى حد التراشق بالألفاظ.

بدورها أعربت مريام فارس عن استيائها من تصريحات فارس كرم، وقالت في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: “أنا سمعت حديثه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة عيب، ولم أتوقع ما قاله لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل، وردوا أنه عارف وحزنت أكثر، فبدلًا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

تصريحات مريام فارس أزعجت فارس كرم مجددًا ليرد عليها عبر حسابه بتويتر كاتبًا: بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح… صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..”.