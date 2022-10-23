فالفيردي يوجه ضربة موجعة لـ ريال مدريد

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وجه الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة لفريقه قبل مواجهة نادي لايبزيج الألماني بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان اللاعب الأوروجوياني تعرض لإصابة في مباراة إشبيلية أمس السبت بالدوري الإسباني، خلال اشتراكه في كرة مع الأرجنتيني بابو جوميز لاعب إشبيلية.
وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن اللاعب الأوروجوياني أُصيب في الفخذ، لكنه تحسن ورغم ذلك فإن مصيره غامض حول المشاركة أمام فريق لايبزيج.
وكان فالفيردي سجل هدفًا لـ ريال مدريد في شباك إشبيلية حيث كان من تصويبة قوية.
أيضًا لن يشارك الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة في مباراة لايبزيج المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال رقمًا مميزًا بعد أن شارك أمام فريق إشبيلية مساء أمس السبت في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وكان مودريتش سجل هدفًا من ضمن ثلاثية ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد.
واحتفى الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” بظهور مودريتش في 450 مباراة مع الريال في مختلف البطولات، كما سجل هدفه الثاني في شباك إشبيلية خلال 19 مواجهة سبق له وأن خاضها ضد الفريق الأندلسي.