فالفيردي يُنقذ أنشيلوتي من مغادرة ريال مدريد!

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، عن أن اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي سوف يعمل على إبقائه في الريال وعدم إقالته بفضل أهدافه التي يُسجلها مؤخرًا.

وكان فالفيردي سجل هدفًا للريال في شباك نادي إلتشي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل فالفيردي حتى الآن 5 أهداف مع الريال منذ بداية الموسم.

وقال أنشيلوتي عن فالفيردي بعد الفوز على إلتشي: ” أعتقد أن فالفيردي سوف يُحرز أكثر من 10 أهداف في الموسم وهذا سيحميني من الإقالة، إنه يصنع الفارق ويلعب كجناح بشكل رائع للغاية”.

ريال مدريد ضد إلتشي

وكان فريق ريال مدريد، تخطى مضيفه إلتشي بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة سريعًا بضغط هجومي من قبل الريال حيث سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لـ الريال ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على البرازيلي فينسيوس جونيور.

ولم ييأس الريال، ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فريدريكو فالفيردي بالدقيقة الحادية عشرة من تصويبة قوية.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، ليُضيف هدفًا عبر النمساوي دافيد ألابا، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل على اللاعب ألابا.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتفوق الريال بهدف دون مقابل.

حاول إلتشي بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، ثم سجل ريال مدريد هدفًا عبر بنزيما ليتم إلغاؤه بداعي التسلل من قبل تقنية الفيديو للمرة الثالثة.

وهذه المرة لم ييأس الريال، ليضيف ثاني الأهداف عبر بنزيما بالدقيقة الـ75، ثم نجح الإسباني ماركو أسينسيو في إضافة ثالث الأهداف لـ الريال بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز 28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.