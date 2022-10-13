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فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon

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أبدى رفضه التام للادعاءات الأمريكية

فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً

2022-10-13 الساعة 2:19
فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً
المواطن - الرياض

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أعلنت حكومة المملكة، اليوم الخميس، رفضها التام للادعاءات الأمريكية بشأن قرار أوبك بلس بخفض إمدادات النفط الذي اتخذه تحالف أوبك بلس بالإجماع، مؤكدة أن القرار لم يتأثر بموقف المملكة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

رد سعودي

وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن التوضيح السعودي الحاسم عن تخفيضات “أوبك بلس” جاء في أعقاب رد فعل الولايات المتحدة، وبدا أن وزارة الخارجية تشير أيضًا إلى أن إدارة بايدن طلبت من المملكة تأجيل خطة لخفض إنتاج النفط لمدة شهر. وأوضحت الصحيفة أن تأخير قرارات خفض الإنتاج كان سيقلل من تأثير أي زيادة في أسعار النفط الخام إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. ويواجه بايدن وأعضاء الحزب الديمقراطي حملة يقودها الجمهوريين ضدهم بسبب ارتفاع التضخم وأسعار البنزين.

منع الانهيار:

في المقابل يؤكد المسؤولون في المملكة أن قرار “أوبك” فني واستباقي لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة، بخاصة في ظل التوترات السياسية في العالم. وأفادت “فايننشال تايمز” في تقرير سابق لها، بأن دول “أوبك” تهدف من خلال خفض الإنتاج إلى توفير طاقة احتياطية تعوض أي نقص محتمل في صادرات النفط الروسية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مقابلة مع “فوكس نيوز”، إن قرار “أوبك+” لا يستهدف الولايات المتحدة، ورفض تحميل بلاده مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الارتفاع نتيجة لنقص عدد المصافي النفطية في الولايات المتحدة. وأضاف، “أعتقد أن هذه التصريحات العاطفية هي جزء من الانتخابات النصفية، فالسعودية لا تسيس النفط أو القرارات المتعلقة به”.

رد فعل عنيف

وعارض البيان الصادر عن المملكة، مزاعم بشأن أن أعضاء آخرين في أوبك بلس عارضوا خفض الإمدادات، بينما صادق وزيرا النفط الإماراتي والعراقي علانية على القرار عقب اجتماع الأسبوع الماضي في فيينا. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك  بلس”، وتؤكد المملكة أن نتائج اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال الإجماع بين الدول الأعضاء، وأن القرارات استندت “على اعتبارات اقتصادية بحتة”.      
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