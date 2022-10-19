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عبر البنك المركزي السعودي

فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

2022-10-19 الساعة 4:01
فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
المواطن - واس

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أعلن البنك المركزي السعودي عن افتتاح التسجيل لكلا الجنسين في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.

تطوير الكفاءات الاستثمارية

يتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال والتفكير الإستراتيجي. وأوضح أن البرنامج قد صُمّم بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار. وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية قد بدأ ويستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر 2022م، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز العمر 27 عاماً، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

دورة فنية متقدمة

وأفاد البنك المركزي، بأن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع أحد أبرز الجامعات العالمية في هذا المجال، كلية “وارتون” في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة، كما يتضمن البرنامج تدريباً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، إضافة إلى برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب توفير برامج تطوير مستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية ومجموعة من المزايا الوظيفية المميزة عند التوظيف.
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