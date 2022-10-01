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وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس غرفة جدة

2022-10-01 الساعة 10:43
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس غرفة جدة
المواطن - واس

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أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الـ 23 “1448-1444هـ”؛ بدءاً من الثلاثاء 27 سبتمبر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م عبر الموقع الإلكتروني: ‪voting.mc.gov.sa‬؛ وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية. ودعت اللجنة الراغبين للترشح المنطبقة عليهم الشروط التقدم عبر الموقع الإلكتروني.

فتح آفاق جديدة:

وحثَّ أمين غرفة جدة المكلف رامز آل غالب، ممثلي مجتمع الأعمال على التقديم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة، منوهاً بما تبذله الغرفة من جهود في تطوير خدماتها، وفتح آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة مشتركيها، والتوسع في زيادة أعدادهم، ورفع مؤشرات تطوير أدائها، والإسهام بدور فاعل في خدمة مجتمع الأعمال. وبين أن الغرفة في الوقت ذاته حققت تطوراً على مستوى خدمة مشتركيها بما يرتقي لتطلعاتهم ويحقق رغباتهم؛ عبر حرصها على بناء جسور التواصل مع القطاع الخاص، وسوق العمل.
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