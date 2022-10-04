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بسبب المياه الهائجة

فترتان يحظر فيهما على البحارة الدخول لبحر العرب

2022-10-04 الساعة 6:34
فترتان يحظر فيهما على البحارة الدخول لبحر العرب
المواطن - الرياض

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كشف خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن الفترتين اللتين يتجنب فيهما البحارة الدخول إلى بحر العرب.

مياه هائجة

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”: “من شمال مدار الجدي إلى شمال مدار السرطان، تقع الدول العربية، ومحيطهما بحر العرب منفرش على مدار الجدي وخط الاستواء ومدار السرطان”. وأضاف أن هذه الفترة تتعامد عليها الشمس صيفًا وشتاءً، لذلك تكون مياه بحر العرب هائجة خلال فترتين الأولى من ٢١ أبريل، إلى ٢١ يونيو، والثانية من ٢١ سبتمبر إلى ٢١ نوفمبر. ولفت إلى أن أخطرها الفترة المحصورة بين ٢٥ سبتمبر إلى ٢٥ أكتوبر، ولذلك بحارة العرب يتجنبون الدخول فيه خلال هذه الفترتين لأن مياهه تكون عنيفة.

تأثير بحر العرب

وأشار إلى أن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر صيفًا وشتاءً على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية وجزر القمر، وعلى بقية الدول العربية بشكل غير مباشر. وأوضح أن زيادة حموه المولدة للرطوبة ووجود الرياح الحاملة لها في آخر موسم سهيل وأول موسم الوسم من المبشرات الخيرية.
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