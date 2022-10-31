Icon

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب Icon السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء Icon خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس Icon إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حققن الذهب وأثبتن أنفسهن

فتيات سعوديات ومواهب فذة بدورة الألعاب 2022

2022-10-31 الساعة 1:54
فتيات سعوديات ومواهب فذة بدورة الألعاب 2022
المواطن – الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه: إن دورة الألعاب السعودية 2022 شهدت ظهور مواهب فذة من فتيات سعوديات حققن الميداليات الذهبية، على الرغم من أن مشاركتهن كانت الأولى ولم تكن من فترة طويلة.

إثبات الذات

وأضاف عدنان جستنيه: إن فتيات وبنات المملكة تمكن من إثبات حقهن في المنافسة بوجود قوي ومشرف، ويقينًا سيجدن الدعم لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.

ريادة رياضية

وتابع الإعلامي الرياضي قائلًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: القفزة المذهلة التي تشهدها الرياضة السعودية في بلادنا بما فيها من حراك رياضي غير مسبوق على مستوى كافة الألعاب تحتاج إلى مواكبة إعلامية متلازمة لتغطية أحداثها بما يستدعي إيجاد كفاءات إعلامية متخصصة يتم إعدادها وتجهيزها من الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معرض الرياض أيقونة جديدة للكتاب
السعودية اليوم

معرض الرياض أيقونة جديدة للكتاب

السعودية اليوم
بدء التقديم على 175 وظيفة بوزارة الدفاع
حصاد اليوم

بدء التقديم على 175 وظيفة بوزارة الدفاع

حصاد اليوم
7 دول تعرض ثقافاتها بحديقة السويدي
الترفيه

7 دول تعرض ثقافاتها بحديقة السويدي

الترفيه
هتان باهبري: طموح السعودية غير محدود بالمونديال
الرياضة

هتان باهبري: طموح السعودية غير محدود بالمونديال

الرياضة
وفاة 40 شخصًا بسبب انهيار جسر في...
العالم

وفاة 40 شخصًا بسبب انهيار جسر في...

العالم
iPhone 12 pro Max ضد iPhone 14...
تكنولوجيا

iPhone 12 pro Max ضد iPhone 14...

تكنولوجيا
مزايا وسلبيات وظائف القطاع الخاص
السعودية اليوم

مزايا وسلبيات وظائف القطاع الخاص

السعودية اليوم
فوائد غير متوقعة لـ سمك الرنجة
حصاد اليوم

فوائد غير متوقعة لـ سمك الرنجة

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه