فتيات سعوديات ومواهب فذة بدورة الألعاب 2022

قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه: إن دورة الألعاب السعودية 2022 شهدت ظهور مواهب فذة من فتيات سعوديات حققن الميداليات الذهبية، على الرغم من أن مشاركتهن كانت الأولى ولم تكن من فترة طويلة.

إثبات الذات

وأضاف عدنان جستنيه: إن فتيات وبنات المملكة تمكن من إثبات حقهن في المنافسة بوجود قوي ومشرف، ويقينًا سيجدن الدعم لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.

ريادة رياضية

وتابع الإعلامي الرياضي قائلًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: القفزة المذهلة التي تشهدها الرياضة السعودية في بلادنا بما فيها من حراك رياضي غير مسبوق على مستوى كافة الألعاب تحتاج إلى مواكبة إعلامية متلازمة لتغطية أحداثها بما يستدعي إيجاد كفاءات إعلامية متخصصة يتم إعدادها وتجهيزها من الآن.