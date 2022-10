فرحة بين الجمهوريين بعد شراء ماسك لتويتر

عبر السيناتور الجمهوري تيد كروز، عن فرحته بعد إتمام صفقة شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للمنصة الأكثر شعبية حول العالم تويتر، معتبرا أن هذا الأمر يعني أن المنصة أصبحت ساحة للحرية.

Glad @elonmusk bought Twitter! He’s off to a good start by firing the top executives! pic.twitter.com/1DOkKdPG0t

— Ted Cruz (@tedcruz) October 28, 2022