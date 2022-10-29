فرحة بين الجمهوريين بعد شراء ماسك لتويتر

عبر السيناتور الجمهوري تيد كروز، عن فرحته بعد إتمام صفقة شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للمنصة الأكثر شعبية حول العالم تويتر، معتبرا أن هذا الأمر يعني أن المنصة أصبحت ساحة للحرية.

Glad @elonmusk bought Twitter! He’s off to a good start by firing the top executives! pic.twitter.com/1DOkKdPG0t — Ted Cruz (@tedcruz) October 28, 2022

ساحة لحرية الرأي

وأكد كروز، في تصريحات تلفزيونية لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أن شراء إيلون ماسك لتويتر يعد أحد أهم التطورات في حرية التعبير في العصر الحديث.

وأضاف السيناتور الجمهوري : تويتر أصبح الآن ميدانًا عامًا للنقاش المفتوح بعدما كان سجنا للرأي ولحرية التعبير ونخصع فيه لضوابط الصمت.

تعهدات ماسك

وقال ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية ، إنه مطلق يتمتع بحرية التعبير وتعهد بإرخاء زمام الأحاديث داخل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي سعى في السنوات الأخيرة للحد من المحتوى السام الذي اعتبره زائفًا بشكل خطير أو تمييزية حتى مع اتساع نفوذها العالمي.

وردا على سؤال عما إن كان استحواذ ماسك على تويتر سيؤثر بشكل مباشر على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، قالت صحيفة لوموند بأن الأمر وارد للغاية. وقالت إن استعادة ترامب المحتملة لحسابه عبر المنصة من شأنه أن يعيد صوتا جديدا مهما للجمهوريين خلال فترة الانتخابات.

عودة ترامب المحظور

ستكون عودة ترامب المثير للجدل بمثابة الحدث الذي سيستقطب المغردين، وستتاح له الفرصة للتأثير على الناخبين، معولا على رصيده وقدرته على التوظيف والدعاية.

ورغم أن حسابه لا يزال محظورا عبر تويتر، إلا أن حسابات مزيفة ظهرت على المنصة باسم الرئيس الأمريكي السابق، وتنشر تغريدات بعبارات مطابقة لطريقته في التعبير.