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فرص استثمارية في مناطق مميزة بمكة

2022-10-19 الساعة 11:44
فرص استثمارية في مناطق مميزة بمكة
المواطن - واس

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طرحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، فرصاً متنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مميزة بمكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

تفاصيل الفرص:

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مركز لخدمات نقل المركبات على مساحة ٦.٣٠٤.٤٣ متراً مربعاً لمدة 25 سنة، ومشروع تطوير وتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم بحي العوالي على مساحة ١٧٩.١٤٢.٩٦ متراً مربعاً لمدة ٢٥ سنة، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى للرعاية الطبية الممتدة والنقاهة على مساحة ٦.٦٤.٩٨ متراً مربعاً ولمدة ٢٥ سنة.

سجل تجاري:

واشترطت أمانة العاصمة المقدسة إحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضماناً بنكياً بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة. ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط هنا أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات، وإمكانية الشراء إلكترونياً، ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على الخرائط.
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