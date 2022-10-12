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كانت استجابته ضعيفة

فشل تجربة للقاح ضد كورونا عبر الأنف

2022-10-12 الساعة 8:21
فشل تجربة للقاح ضد كورونا عبر الأنف
المواطن - متابعة

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أعلنت جامعة “أكسفورد” فشل تجربة سريرية أولية على لقاح مضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19” يؤخذ عن طريق الأنف.

ناقل للفيروسات الغدية

وحسبما نقلت قناة “العربية”، تقدر أكسفورد أن هذه الدراسة التي تتعاون فيها مع مختبر أسترازينيكا البريطاني، هي الأولى المنشورة بشأن لقاح ناقل للفيروسات الغدية عن طريق رذاذ الأنف. ولم يلحظ الباحثون استجابة للأجسام المضادة في الغشاء المخاطي للأنف إلا لدى “أقلية من المشاركين”.

استجابة ضعيفة

وأوضح البيان الصادر عن الجامعة أن الاستجابة المناعية “المنهجية للتلقيح عن طريق الأنف كانت أضعف أيضاً مقارنة بالتلقيح عن طريق العضلات”. وقالت الأستاذة الجامعية ساندي دوجلاس المشاركة في التجربة “لم يعمل بخاخ الأنف كما كنا نأمل”، لافتة إلى أن دراسة في الصين حقّقت نتائج جيدة باستخدام رذاذ أكثر تعقيدًًا يرسل اللقاح بشكل أعمق ليصل إلى الرئتين. وعلى إثره، اعتقدت أن من الممكن أن يكون جزء كبير من اللقاح الذي اختبرته الجامعة البريطانية قد انتهى في الجهاز الهضمي.
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