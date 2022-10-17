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ذا جروفز ومطاعم رياض سكاي أبرزها

فعاليات مذهلة تنتظر زوار موسم الرياض

2022-10-17 الساعة 7:42
فعاليات مذهلة تنتظر زوار موسم الرياض
المواطن - الرياض

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن منطقة “ذا جروفز” ستتيح للزوار هذا العام تجربة العيش في القطب الشمالي من خلال المطعم الجليدي الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة، حيث يأخذهم إلى درجات حرارة باردة ومنخفضة تصل إلى 18 درجة تحت الصفر.

متعة الترفيه

وتتضاعف متعة الترفيه بالمنطقة من خلال وادي كأس العالم المخصص لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتجارب مختلفة من ثقافات متعددة، إضافةً إلى مجموعة من العروض الحية، وتجربة ذا جروفز ماركت التي أضيفت لفعاليات المنطقة. وفي “رياض سكاي” تمثل سماء الرياض القاسم المشترك بين مطاعم المنطقة التي تتوزع ما بين أسطح برج مجدول، وبرج مياه الرياض، ومدينة الفن والترفيه “مرواس” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

قرية زمان

ومن خلال “قرية زمان” يفتح موسم الرياض 2022 لزواره نافذةً أثرية على حقبة تاريخية مضت، عبر مناطقها المتمثلة في مسرح الطيبين، ووادي المصاقيل، وملعب الحوش، وبيت مزنة، والقناة الأولى، والميدان، ودكاكين. وتتميز المنطقة بقدرتها على أخذ الزوار في جولة نحو الماضي، وتقاليده العتيقة، إضافةً إلى التعرف على أنماط العيش القديم، وتفاصيل حياة الآباء والأجداد، في أجواء ترفيهية وسط مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم المصممة على الطراز القديم.

موسم الرياض 2022

ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.
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