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في إدارات التعليم والمدارس لمدة 3 أيام

فعاليات منوعة في اليوم العالمي للمعلم

2022-10-03 الساعة 7:18
فعاليات منوعة في اليوم العالمي للمعلم
المواطن - الرياض

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تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، تحت شعار: “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.

اليوم العالمي للمعلم

وتنظم وزارة التعليم احتفالية خاصة بيوم المعلّم في مقر الوزارة بالرياض، تتضمّن عرض أوبريت فني عن “معلّم الرؤية”، وكذلك فقرة مشاعر “لمعلّم ومعلّمة وطالب وطالبة”، إضافة إلى كلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، إلى جانب تفعيل عدد من الأنشطة في المدارس؛ يشارك فيها الطلبة والمعلمون للتعبير عن مدى الامتنان لدور المعلّم في تنمية المتعلمين وتطويرهم. 

الإذاعة المدرسية

وتحتفل إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في جميع المناطق والمحافظات بالمعلمين والمعلمات، عبر تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية يوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ؛ لتقديم فقرات تعبّر عن دور المعلّم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية، وكذلك إقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز التقدير الكبير الذي يحظى به المعلمون والمعلمات، والدور المحوري للمعلّم في العملية التعليمية، وما يبذله من جد واجتهاد في تنمية وغرس القيم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس طلابه. 
فعاليات منوعة في اليوم العالمي للمعلم - المواطن
وتسعى وزارة التعليم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم إلى تأكيد مكانة ودور المعلم الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية، وتعزيز دوره ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وكذلك تأكيد دور المعلّم في بناء الأجيال، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.​
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