فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في بوليفارد رياض سيتي

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استقبلت منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، اليوم 22 أكتوبر زوارها بالألعاب النارية، التي انطلقت في الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في أجواء امتزجت بالمرح والمتعة، إذ تعد المنطقة جوهرة الموسم بفعالياتها الاستثنائية، ومناطقها الداخلية الترفيهية، كمنطقة “النافورة” الراقصة، ومنطقة “سكوير”، التي استوحت تصميمها من ميدان “تايم سكوير” في نيويورك، بشاشاتها العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30م، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية.
وتفتح منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أبوابها يوميًّا أمام زوار الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتاح للزوار البقاء فيها حتى الساعة الرابعة فجرًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2277/boulevard-riyadh-city/.
وستشمل فعاليات “منطقة بوليفارد رياض سيتي”، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها سبع مسرحيات سعودية، أبرزها: مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية.