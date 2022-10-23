Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
استقبلت زوارها بالألعاب النارية

فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في بوليفارد رياض سيتي

2022-10-23 الساعة 12:23
فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

استقبلت منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، اليوم 22 أكتوبر زوارها بالألعاب النارية، التي انطلقت في الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في أجواء امتزجت بالمرح والمتعة، إذ تعد المنطقة جوهرة الموسم بفعالياتها الاستثنائية، ومناطقها الداخلية الترفيهية، كمنطقة “النافورة” الراقصة، ومنطقة “سكوير”، التي استوحت تصميمها من ميدان “تايم سكوير” في نيويورك، بشاشاتها العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30م، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية.

وتفتح منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أبوابها يوميًّا أمام زوار الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتاح للزوار البقاء فيها حتى الساعة الرابعة فجرًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2277/boulevard-riyadh-city/.

وستشمل فعاليات “منطقة بوليفارد رياض سيتي”، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها سبع مسرحيات سعودية، أبرزها: مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه