فلسطينيون يحلقون رؤوسهم في مخيم شعفاط

شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليداً لمنفذ عملية إطلاق على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه. pic.twitter.com/0YbkDVUBAM — أحداث (@Jaflaps) October 15, 2022

شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليداً لمنفذ عملية إطلاق على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه. pic.twitter.com/0YbkDVUBAM — أحداث (@Jaflaps) October 15, 2022

عدي التميمي

فرض حصار

اتفق عدد كبير من الشباب في فلسطين على حلق شعر رؤوسهم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة؛ لإرباك قوات الاحتلال، والتغطية على شاب يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط، قبل أسبوع.وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من الشباب حليقي الشعر في صالون حلاقة.وزعمت قوات الاحتلال أن المقدسي عدي التميمي الذي يظهر من خلال صوره الشخصية أنه دائمًا ما كان يكون حليق الرأس بدرجة صفر. من جانب آخر، علقت وسائل إعلام عبرية، على تلك المبادرة الفلسطينية، قائلة: “شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليدًا لمنفذ عملية إطلاق النار على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه”.وفرضت قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، استمر 6 أيام، في محاولة للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت على الحاجز المقام على مدخل المخيم، وقُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب الثالث.