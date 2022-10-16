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لإرباك الاحتلال

فلسطينيون يحلقون رؤوسهم في مخيم شعفاط

2022-10-16 الساعة 1:05
فلسطينيون يحلقون رؤوسهم في مخيم شعفاط
المواطن - متابعة

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اتفق عدد كبير من الشباب في فلسطين على حلق شعر رؤوسهم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة؛ لإرباك قوات الاحتلال، والتغطية على شاب يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط، قبل أسبوع. وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من الشباب حليقي الشعر في صالون حلاقة.

عدي التميمي

وزعمت قوات الاحتلال أن المقدسي عدي التميمي الذي يظهر من خلال صوره الشخصية أنه دائمًا ما كان يكون حليق الرأس بدرجة صفر. من جانب آخر، علقت وسائل إعلام عبرية، على تلك المبادرة الفلسطينية، قائلة: “شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليدًا لمنفذ عملية إطلاق النار على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه”.

فرض حصار

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، استمر 6 أيام، في محاولة للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت على الحاجز المقام على مدخل المخيم، وقُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب الثالث.
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