فلسطينيون يحلقون رؤوسهم في مخيم شعفاط

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وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من الشباب حليقي الشعر في صالون حلاقة.
شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليداً لمنفذ عملية إطلاق على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه. pic.twitter.com/0YbkDVUBAM— أحداث (@Jaflaps) October 15, 2022
شبان فلسطينيون من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم تقليداً لمنفذ عملية إطلاق على الحاجز، ليصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عنه. pic.twitter.com/0YbkDVUBAM— أحداث (@Jaflaps) October 15, 2022