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بعد إعلانه اعتزال كرة القدم

فهد الأنصاري لجماهير الاتحاد: موسمان لن أنساهما

2022-10-21 الساعة 10:55
فهد الأنصاري لجماهير الاتحاد: موسمان لن أنساهما
المواطن - محمد سمعه

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حرص الكويتي المعتزل فهد الأنصاري على توجيه رسالة لجماهير نادي الاتحاد بعد إعلانه اعتزال كرة القدم مساء اليوم الجمعة.

وقال الأنصاري عبر حسابه في “تويتر”: “من باب (أنزلوا الناس منازلهم)، أنزلتكم قلبي وامتناني وخالص شكري للموسمين الذي لن أنساهم ما حييت، نادي الاتحاد وجمهوره الكبير”.

فهد الأنصاري

وكان الأنصاري وجه رسالة لجميع محبيه بعد إعلانه الاعتزال قائلًا: “اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب، أعلن اعتزالي، شكرًا لمحبتكم، لا حرمني الله منها”.

وواصل: “الحمد لله الذي أعطاني أكثر من ما تمنيت هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب، أعلن اعتزالي كرة القدم”.

وأضاف: “الإخلاص للفريق والحب الذي حظيت فيه من الجمهور من الأشياء الجميلة التي لن أنساها، فكل كلمات الشكر قليلة بحقكم.. أتمنى التوفيق للفريق وبإذن الله يعود للذهب”.

وواصل فهد الأنصاري: “أشكر الله عز وجل بأن منحني شرف تمثيل وطني في مناسبات كثيرة.. وأشكر جميع الأندية التي مثلتها في مسيرتي من أجهزة إدارية وفنية، وأشكر جميع زملائي اللاعبين الذين كان لي الشرف في اللعب معهم أو منافستهم”.

وتابع: “هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أفضل بإذن الله.. شكرًا لاهتمام بعض الأندية التي ترغب في انضمامي لها من داخل وخارج الكويت، وأعتذر لهم جميعًا.. دمتم بخير”.

وبدأ الأنصاري مسيرته في نادي القادسية الكويتي من عام 2006 إلى 2022 تخللها إعارات لأندية الاتحاد والفيصلي في السعودية ونادي الوكرة القطري.

 

وحقق الأنصاري في مسيرته 17 لقبًا، وهي: 5 ألقاب للدوري الكويتي و4 ألقاب في كأس أمير الكويت ولقبان في كأس ولي العهد الكويتي و3 ألقاب للسوبر الكويتي ولقب وحيد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بجانب الفوز بلقبين مع نادي الاتحاد وهما كأس ولي العهد وكأس الملك.

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