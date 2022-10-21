فهد الأنصاري يعتزل كرة القدم

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أعلن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، مساء اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة امتدت في الملاعب لمدة 16 سنة.
وغرد الأنصاري صاحب الـ35 عامًا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب، أعلن اعتزالي، شكرًا لمحبتكم، لا حرمني الله منها”.
وبدأ الأنصاري مسيرته في نادي القادسية الكويتي من عام 2006 إلى 2022 تخللها إعارات لأندية الاتحاد والفيصلي في السعودية ونادي الوكرة القطري.
كما لعب الأنصاري مع منتخب الكويت بداية من 2009 إلى 2021.
وحقق الأنصاري في مسيرته 17 لقبًا، وهي: 5 ألقاب للدوري الكويتي و4 ألقاب في كأس أمير الكويت ولقبان في كأس ولي العهد الكويتي و3 ألقاب للسوبر الكويتي ولقب وحيد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بجانب الفوز بلقبين مع نادي الاتحاد وهما كأس ولي العهد وكأس الملك.