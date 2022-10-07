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فهد المولد: مواجهة الهلال مصيرية لنا

2022-10-07 الساعة 1:02
فهد المولد: مواجهة الهلال مصيرية لنا
المواطن - محمد سمعه

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أكد فهد المولد لاعب نادي الشباب أنه يعمل على استعادة مستواه المعهود في المباريات المقبلة مع الليث. وقال المولد بعد فوز الليث على الرائد: ” أعمل على استعادة مستواي والمشاركة تكون بالتدريج، واللاعبون دائمًا يساعدونني، لأننا تواجدنا مع بعض في المنتخب السعودي الأول وفي منتخبات الفئات السنية”.

الهلال والشباب

وتابع فهد المولد: “الشباب فريق قوي ودائمًا يسعى للمنافسة على البطولات، أرى أن مواجهة نادي الهلال يوم الاثنين المقبل، ستُظهر أكثر ملامح الدوري خلال الفترة الحالية”. جدير بالذكر أن نادي الشباب في صدارة دوري روشن برصيد 18 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الفريقين الاثنين المقبل في الجولة السابعة دوريًا.
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