فهد المولد: مواجهة الهلال مصيرية لنا

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وقال المولد بعد فوز الليث على الرائد: ” أعمل على استعادة مستواي والمشاركة تكون بالتدريج، واللاعبون دائمًا يساعدونني، لأننا تواجدنا مع بعض في المنتخب السعودي الأول وفي منتخبات الفئات السنية”.
"الأهم بالنسبة لي المشاركة في المباريات وعودتي ستكون بالتدريج، والمباراة القادمة أمام #الهلال ستبين أكثر ملامح الدوري"— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022
فهد المولد – لاعب نادي #الشباب #الشباب_الرائد#SSC pic.twitter.com/Ysgj5Q0za6