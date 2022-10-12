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خلال المؤتمر الدوري الخامس

فهد بن جلوي يوضح طريقة تقييم الاتحادات الرياضية

2022-10-12 الساعة 6:07
فهد بن جلوي يوضح طريقة تقييم الاتحادات الرياضية
المواطن - الرياض

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كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي تفاصيل استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية، مؤكدًا أن عملية التقييم تهدف للتطوير.

فهد بن جلوي يتحدث عن الاستراتيجية

وتحدث فهد بن جلوي قائلًا: “بعد إطلاق استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية في أكتوبر 2021، أُعلن عن نتائج التقييم التشغيلي، والذي اشتمل على متغيرات من حيث الهيكل التنظيمي لـ54 اتحادًا”. وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الدوري الخامس للقطاع الرياضي: “تهدف الاستراتيجية إلى تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم عمل الاتحادات، وتأسيس بنية داعمة لها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
فهد بن جلوي
بن جلوي في المؤتمر – المصدر @gsaksa

معايير التقييم

وأضاف فهد بن جلوي خلال تصريحاته في المؤتمر قائلًا: “اشتملت عملية التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات على ثلاثة معايير رئيسية، وهي؛ الاستراتيجية والأهداف، والتنظيم والحوكمة، والتنفيذ”.  
المؤتمر الدوري الخامس للقطاع الرياضي
بن جلوي
وواصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تصريحاته قائلًا: “حققت المرحلة الأولى للتقييم التشغيلي للاتحادات عددًا من المستهدفات، أهمها (هيكل تنظيمي معتمدة، مؤشرات أداء، مدير تنفيذي ومدير مالي متفرغين)”. واختتم فهد بن جلوي حديثه قائلًا: “سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن نتائج التقييم الفني للاتحاد، والتي تشتمل معاييرها على (الحوكمة، والأداء الرياضي، والمشاركات الرياضية، والاقتصاد والثقافة والسياحة)”.
فهد بن جلوي
بن جلوي
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