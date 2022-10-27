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مع اقتراب اليوم العالمي

فوائد الادخار للأسر السعودية

2022-10-27 الساعة 2:21
فوائد الادخار للأسر السعودية
المواطن - الرياض

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مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي للادخار، الذي يصادف يوم الاثنين القادم 31 أكتوبر، كشف دكتور سالم باشميل مدرب سفراء برنامج ريالي للوعي المالي، أهمية الادخار وغرس ثقافة الادخار في الأبناء من الصغر.

ليس عقوبة

قال: إن الادخار هو ببساطة تأجيل متعة اليوم الصغيرة، لتكون متع المستقبل أكبر، موضحًا أن الادخار ليس عقوبة.

وأكد باشميل في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن المملكة ركزت على أهمية الادخار ورفع نسب الادخار للأسر.

أهمية الادخار

لفت باشميل إلى أن كثيرًا من الناس يخلط بين الادخار والبخل، موضحًا أن جمع المال لتحقيق هدف هذا هو الادخار، أما جمع المال لذات جمع المال هذا قد يكون بخلًا، لذلك ندخر لكي نحقق أهدافنا المستقبلية.

وفي الختام، شدد باشميل على أن أول خطوة ودرس اقتصادي يتعلمه الأبناء هو وجود حصالة في المنزل، متمنيًا أن يحظى الجميع بمستقبل مالي أفضل.

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