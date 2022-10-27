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صحة وطب‎
غنية بأحماض أوميغا 3 

فوائد غير متوقعة لـ سمك الرنجة

2022-10-27 الساعة 9:04
فوائد غير متوقعة لـ سمك الرنجة
المواطن - متابعة

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غالباً ما يكشف الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف الفوائد الصحية للمواد الغذائية، التي ينتشر استخدامها في العديد من دول العالم، واليوم يكشف الفوائد الصحية لسمك الرنجة.

غنية بأوميغا-3

وأشار مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أن سمك الرنجة، هي أسماك بحرية دهنية، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

ووفقاً له، تحمي أوميغا-3 من الإصابة بالخرف وتقوي العضلات والقلب والأوعية الدموية، وتحمي من اضطراب ضربات القلب، وتخفض من احتمال تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي أسماك الرنجة على العديد من العناصر المعدنية المفيدة. كما أنها تحسن عملية التمثيل الغذائي وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحسن عمل الجهاز العصبي وتحافظ على حدة البصر وتحسن حالة الجلد والشعر.

نسبة عالية من الأملاح

وأضاف أنه مع ذلك يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الامتناع عن تناول سمك الرنجة أو تناولها بحذر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

وقال: “جميع من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم يحبون تناول سمك الرنجة. إما لأن لديهم حساسية مذاق مغايرة للملح، أو لديهم مستقبلات مختلفة، أم لأن الشيء المحرم أحلى”.

وتابع: يمكن تناول قطعتين صغيرتين من سمك الرنجة لا أكثر، صحيح هذا ضار للجسم، ولكنه مفيد للنفس جداً، وفقاً لفيستي.

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