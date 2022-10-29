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مع التقدم في العمر

فوائد مذهلة لجوز عين الجمل

2022-10-29 الساعة 11:06
فوائد مذهلة لجوز عين الجمل
المواطن - متابعة

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للجوز فوائد صحية مذهلة، فهو يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني

بحسب موقع العربية، اكتشف باحثون من جامعة مينيسوتا، أن المشاركين الذين تناولوا الجوز في وقت مبكر من حياتهم، أظهروا احتمالية أكبر لأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، وأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الجودة، ويتمتعون بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدمهم في العمر بعد مراجعة 20 عامًا من تاريخ النظام الغذائي و30 عامًا من القياسات الفيزيائية والسريرية، في إطار أبحاث واسعة النطاق حول مخاطر إصابة الشباب بالشريان التاجي CARDIA وكيفية تطور عوامل الخطر لأمراض القلب بمرور الوقت.

نمط صحي

هذه الدراسة هي واحدة من أطول الدراسات التي تثبت أن تضمين القليل من الجوز المفيد لصحة للقلب في النظام الغذائي على أساس منتظم يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لاعتماد ممارسات نمط الحياة الصحية الأخرى.

يحمي من أمراض القلب

تدعم نتائج الدراسة أيضًا فكرة أن استهلاك الجوز طوال فترة المراهقة ومنتصف مرحلة البلوغ يقلل من عدد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولاحظ باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، في الدراسة التي نشرت دورية التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية نتائجها مؤخرًا، أن التفسير المحتمل للنتائج يمكن أن يكون مرتبطًا بمزيج خاص من العناصر الغذائية الموجودة في الجوز وتأثيرها على النتائج الصحية.

عناصر غذائية هامة

فجوز عين الجمل هو الوحيد بين المكسرات، الذي يعد مصدرًا ممتازًا لحمض أوميغا-3 ألفا لينولينيك النباتي (2.5 غرام)، والذي تُظهر الأبحاث أنه يمكن أن يلعب دورًا في صحة القلب وصحة الدماغ والشيخوخة الصحية.

كما تحتوي حصة واحدة فقط من الجوز، أي ما يقرب من حفنة، على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة الأخرى لدعم الصحة العامة بما يشمل 4 غرامات من البروتين و2 غرام من الألياف ومصدر جيد للمغنيسيوم (45 ملليجرام). يقدم الجوز أيضًا مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما يشمل البوليفينول.

نتائج الدراسة

كشفت نتائج الدراسة لما يلي فيما يتعلق بالمؤشرات الجسدية والسريرية لاحتمالات خطر الإصابة بأمراض القلب بعد 30 عامًا.

وبالمقارنة مع مستهلكي الأنواع الأخرى من المكسرات، فإن تناول الجوز كان مرتبطًا بملف أفضل لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل انخفاض مؤشر كتلة الجسم، محيط الخصر السفلي، انخفاض ضغط الدم، انخفاض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

كما ارتبط تناول الجوز بانخفاض زيادة الوزن خلال فترة الدراسة، وصُنف عدد أقل من المشاركين الذين تناولوا الجوز أشخاص يعانون من السمنة مقارنة مع غيرهم الذين لا يتناولون المكسرات.

وكان لدى مستهلكي الجوز تراكيز جلوكوز في الدم منخفضة بشكل ملحوظ أثناء الصيام بينما كان لدى مستهلكي أنواع المكسرات الأخرى مستويات أعلى من الكوليسترول الضار.

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  • ghassan albassitt

    تحياتي وشكري لكم على هذه المعلومات القيمة عن جوز عين الجمل ..

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