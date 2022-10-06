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فوز التعاون على الهلال يمنحه 6 نقاط!

2022-10-06 الساعة 7:42
فوز التعاون على الهلال يمنحه 6 نقاط!
المواطن - محمد سمعة

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من المعروف دائمًا أن الفريق الذي يحقق الفوز على الهلال في أي جولة من جولات الدوري السعودي للمحترفين، ينجح في الفوز في المباراة التالية له دوريًا، وهو ما ينطبق على فريق التعاون. التعاون كان انتصر على أزرق الرياض بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي، ويواجه حاليًا فريق الوحدة بالجولة السادسة ومتفوق بهدف دون رد.

الهلال يقدم هدايا!

طوال تاريخ مواجهات الأندية بـ دوري المحترفين، ينجح الفريق الفائز على أزرق الرياض في أي جولة من جولات الدوري، في الفوز في مباراته التالية في البطولة ذاتها، وهو ما يسعى نادي التعاون إلى تحقيقه.
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl
وخسر الهلال منذ بداية دوري المحترفين في موسم 2008/2009 39 لقاء، بينما نجحت الفرق التي فازت عليه في الفوز في مباراتها التالية في 19 مرة مقابل الخسارة 10 مرات والتعادل في 8 مباريات. وقبل بدء مباريات الجولة السادسة، الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا والتعاون رابعًا ولكل منهما 11 نقطة، النصر خامسًا وضمك سادسًا ولكل منهما 10 نقاط. الرائد سابعًا والطائي ثامنًا ويملكان 9 نقاط والفتح تاسعًا برصيد ست نقاط والاتفاق عاشرًا برصيد خمس نقاط، الوحدة في المركز الـ11 والخليج في المركز الـ12 وأبها في المركز الـ13 ولكل منهم 4 نقاط.
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl
الفيحاء في المركز الـ14 في دوري روشن برصيد نقطتين، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن بالمركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.
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