فوز اليمين في البرازيل يدعم نفوذ روسيا

جرت الجولة الأولى من الانتخابات الوطنية البرازيلية في 4 أكتوبر، لكن تشهد البلاد جولة ثانية عنيفة، علمًا بأن هذه الانتخابات تتجاوز كونها اختيار رئيس للبرازيل.
صوت البرازيليون بالفعل لممثليهم في الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات، ونظرًا لأن البرازيل نظام فيدرالي متعدد الأحزاب يضم 23 حزبًا في البرلمان، فإن تحليل نتائجه أمر معقد، ومع ذلك، تظهر ثلاثة استنتاجات مهمة من نتائج الجولة الأولى.
مؤشرات نتائج انتخابات البرازيل
أول مؤشر هو أن الحزب الليبرالي، الذي ينتمي إليه جايير بولسونارو، حصل على نتيجة إيجابية بشكل مدهش، وبذلك سيضم عددًا أكبر من النواب بعدد 99 نائبًا، وسيكون أيضًا أكبر حزب في مجلس الشيوخ مع 15 عضوًا.
وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة، حصل الحزب على 77 مقعدًا في مجلس النواب و 9 في مجلس الشيوخ، ولم يكن بولسونارو منتسبًا إلى هذا الحزب في ذلك الوقت. وتعكس هذه الزيادة في عدد النواب أن الرئيس الحالي جلب بالفعل المزيد من النواب إلى حزبه.
اليمين يكتسح
علاوة على ذلك، فاز الحزب في الجولة الأولى من انتخابات حاكم ريو دي جانيرو، وهو أمر لم تتنبأ به الانتخابات المحلية، وفي الجنوب، تقدم مرشحو الحزب الليبرالي في الجولة الثانية في ولايتي ريو غراندي دو سول وسانتا كاتارينا.
وفي ساو باولو الولاية البرازيلية الأكثر ثراءً وسكانًا، من المحتمل أن يفوز تارسيسيو دي فريتاس، الوزير السابق لبولسونارو، وهو جزء من الجمهوريين الذين يدعمون بولسونارو.
وقد حصل تارسيسيو في استطلاعات الرأي على أكثر من 40٪ من الأصوات، وفي الوقت نفسه، في ميناس جيرايس، ثاني أكبر ولاية برازيلية من حيث عدد السكان، فاز مرشح آخر من اليمين، زيما من حزب (NOVO).
اليسار يضعف
مقابل صعود اليمين فإن أحزاب اليسار تواجه صعوبة كبيرة في زيادة أصواتها كما تواجه صعوبة أيضًا في توحيد صفوفها لهزيمة بولسونارو ، لكنه احتفظ ببعض الحكام المهمين، خاصة في شمال شرق البرازيل.
أهمية الأحزاب المركزية
السينتراو أو الأحزاب المركزية، ستحتفظ بأهميتها في التحالف الرئاسي، هذه الأحزاب تدعم كل من هو في السلطة في البرازيل، لقد دعموا كلاً من الحكومات اليسارية وحكومة تامر وبولسونارو اليمينية، ولذلك سيظل دعم هذه الأحزاب ضروريًا للرئيس المقبل، وبدونهم، يصبح من الصعب تمرير مقترحات للكونغرس.
انعكاسات ذلك على العالم
كل ما سبق له انعكاسات على السياسة الداخلية والخارجية للبرازيل، الأول هو أن عدم الاستقرار السياسي القومي سيستمر على الأرجح، فمن غير المحتمل أن يتصالح بولسونارو مع أنصاره الآخرين، لاسيما وأنه كثيرًا ما قال إن حزب العمال واليسار عزز الفساد وقاد البرازيل إلى الإفلاس.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن البرازيل ستدعم روسيا في الصراع الأوكراني، والاستنتاج الأكيد هو أن الدولة لن تكون ديمقراطية بعد الآن، وفي 30 أكتوبر، سيعود البرازيليون للتصويت مرة أخرى، ليتضح كل شيء بشكل أكيد.