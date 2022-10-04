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ضمن منافسات الجولة الثالثة

فوز بايرن ميونيخ ومارسيليا بدوري الأبطال

2022-10-04 الساعة 10:15
فوز بايرن ميونيخ ومارسيليا بدوري الأبطال
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، أولى مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح بايرن ميونيخ وأولمبيك مارسيليا في الفوز على فيكتوريا بلزن وسبورتنج لشبونة.

بايرن ميونيخ يتألق:

وبدأت مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن التشيكي التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بشكل سريع، وضغط العملاق البافاري بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق ليروي ساني. واستمر ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وسجل سيرجي جنابري الهدف الثاني عند الدقيقة 13، قبل أن يحرز ساديو ماني الهدف الثالث عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بثلاثية نظيفة.  
البايرن
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر الضغط، ونجح ساني في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 51، وأضاف إيريك تشوبو موتنج الهدف الخامس لصالح بايرن ميونيخ عند الدقيقة 59. وهدأ اللعب بعد التقدم بخماسية مبكرًا، وانحصر اللعب في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن بخماسية دون رد في بطولة دوري أبطال أوروبا.  
ساديو ماني
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN

مارسيليا يفوز:

وانطلقت مباراة أولمبيك مارسيليا ضد سبورتنج لشبونة التي أُقيمت على ملعب “فيلودروم” بشكل سريع، ونجح الفريق البرتغالي في التقدم عند الدقيقة الأولى عن طريق فرانسيسكو ترينكاو.
أولمبيك مارسيليا
لاعبو مارسيليا – المصدر @ChampionsLeague
وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق ألكسيس سانشيز، أمين حارث وليوناردو باليردي عند الدقائق 13، 16 و28، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 3/ 1. وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح شانسيل مبيمبا في هز الشباك عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز أولمبيك مارسيليا ضد سبورتنج لشبونة بنتيجة 4/ 1.
مارسيليا ضد سبورتنج لشبونة
لاعبو مارسيليا – المصدر @OM_English
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